В Киеве зафиксировали рекордную температуру, последний раз находившуюся более 50 лет назад.

Этой весной столица продолжает побивать температурные рекорды, и на 9 апреля было зафиксировано еще два рекордных показателя.

Согласно сообщению Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что на 1,5°С превышает предыдущий рекорд, зафиксированный 52 года назад.

Также среднесуточная температура стала самой высокой за всю историю наблюдений в этот день, достигнув 19,0°С, что превышает предыдущий рекорд 1972 года на 1,9°С.

По словам метеорологов, эти показатели соответствуют средним значениям для 7 июня по многолетним данным.

Напомним, что с конца марта и до начала мая Киев побивал температурные рекорды в течение четырех дней.

Ранее Politeka также писала, что в украинских магазинах быстро растут цены на очень популярный фрукт. Резкое удорожание объясняют тем, что на рынке осталось ограниченное предложение качественных фруктов, а также изменилась стратегия садоводов. Фрукт, который сейчас бьет рекорды – это яблоко. Среднерыночная цена на него на 25-30% выше, чем в предыдущем 2023 году. Прогнозируется, что во втором квартале этого года цены на яблоки будут также расти. Подробнее об этом можно узнать в статье по ссылке .

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