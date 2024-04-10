Одна з ключових причин подорожчання цін полягає в обмеженості пропозиції якісних фруктів на ринку, а також у стратегії садівників.

Українські магазини переписали ціни на такий популярний рукт, як яблука. Ціни на яблука у 2024 році в рази дорожче за минулорічні. Більше того вартість яблук б'є рекорди.

Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович повідомила, що відбувається зараз з цінами на фрукт.

Середньоринкова ціна на яблука на 25-30% вища, ніж у попередній 2023 рік. За її словами, одна з ключових причин подорожчання полягає у обмеженості пропозиції якісних фруктів на ринку, а також у стратегії садівників зберігати якісні яблука для продажу в більш пізній період.

За її словами, одна з ключових причин подорожчання полягає у обмеженості пропозиції якісних фруктів на ринку, а також у стратегії садівників зберігати якісні яблука для продажу в більш пізній період.

Точні прогнози цін на фрукти на період з квітня по червень важко зробити, але існуючі тенденції та сезонність вказують на потенційне подальше зростання вартості яблук у другому кварталі цього року.

Для оцінки майбутніх змін в цінах важливо враховувати такі фактори, як обсяги врожаю, імпорт продукції та загальну економічну ситуацію в країні.

Ціни на яблука продовжують зростати у всіх магазинах. У порівнянні з минулим місяцем вартість українських яблук підвищилася трохи менше ніж на гривню, до 21,26 грн/кг. Тим часом, цінник на Айдаред підскочив із 23,96 грн/кг до 26,60 грн/кг.

Джерело: РБК-Україна.

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