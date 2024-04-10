Одна из ключевых причин удорожания цен состоит в ограниченности предложения качественных фруктов на рынке, а также в стратегии садоводов.

Украинские магазины переписали цены на такой популярный рукт, как яблоки. Цены на яблоки в 2024 году в разы дороже прошлогодних. Более того, стоимость яблок бьет рекорды.

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович сообщила, что сейчас происходит с ценами на фрукт.

Среднерыночная цена на яблоки на 25-30% выше, чем в предыдущем 2023 году. По ее словам, одна из ключевых причин удорожания состоит в ограниченности предложения качественных фруктов на рынке, а также в стратегии садоводов хранить качественные яблоки для продажи в более поздний период.

По ее словам, одна из ключевых причин удорожания состоит в ограниченности предложения качественных фруктов на рынке, а также в стратегии садоводов хранить качественные яблоки для продажи в более поздний период.

Точные прогнозы цен на фрукты на период с апреля по июнь сложно сделать, но существующие тенденции и сезонность указывают на потенциальный рост стоимости яблок во втором квартале этого года.

Для оценки будущих изменений в ценах важно учитывать такие факторы, как объем урожая, импорт продукции и общую экономическую ситуацию в стране.

Цены на яблоки продолжают расти во всех магазинах. По сравнению с прошлым месяцем стоимость украинских яблок повысилась чуть меньше гривны, до 21,26 грн/кг. Тем временем ценник на Айдаред подскочил с 23,96 грн/кг до 26,60 грн/кг.

Источник: РБК-Украина.

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