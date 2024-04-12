Більшість людей знають, як встановити блокувальник реклами на комп'ютер або ноутбук, але не багато хто знає, що ви можете заблокувати рекламу і на своєму телефоні або планшеті Android.

Насправді найчастіше це навіть простіше, адже блокування реклами вбудоване прямо в деякі веб-браузери в телефоні , тому вам взагалі не потрібно встановлювати нічого додаткового.

Отже, як заблокувати рекламу на телефоні?

Найпростіший і доступний спосіб - блокуйте спливаючі вікна та нав'язливу рекламу в Chrome.

Google Chrome є веб-браузером за замовчуванням на багатьох телефонах Android, тому більшість користувачів Android переглядають Інтернет саме так.

Хорошою новиною є те, що вам не потрібно відмовлятися від Chrome, щоб заблокувати рекламу в телефоні – і насправді Chrome має вбудовані інструменти для блокування деяких, але не всіх рекламних оголошень.

Щоб активувати їх на телефоні, відкрийте Chrome і натисніть на три точки у верхньому правому куті, а потім натисніть «Установки». Звідти прокрутіть вниз до «Налаштування сайту», а потім знайдіть дві ключові налаштування: «Спливаючі вікна та перенаправлення» та «Реклама».

Натисніть на кожний із них і переконайтеся, що повзунок сірий і що в тексті вказано, що спливаючі вікна та реклама заблоковані на телефоні.

Блокувальник спливаючих вікон телефону блокує практично всі спливаючі вікна з рекламою, коли ви переглядаєте Інтернет, а налаштування реклами блокують всю рекламу на певних сайтах, які показують нав'язливу або вводить в оману рекламу.

Це означає, що сайти з рекламою, що заслуговує на довіру, не постраждають, але ви видалите найгірше з найгіршого з телефону.

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