Большинство людей знают, как установить блокировщик рекламы на компьютер или ноутбук, но не многие знают, что вы можете заблокировать рекламу и на своем телефоне или планшете Android.

На самом деле зачастую это даже проще, ведь блокировка рекламы встроена прямо в некоторые веб-браузеры в телефоне, поэтому вам вообще не нужно устанавливать ничего дополнительного.

Итак, вот как заблокировать рекламу на телефоне?

Самый простой и доступный способ - блокируйте всплывающие окна и навязчивую рекламу в Chrome.

Google Chrome является веб-браузером по умолчанию на многих телефонах Android, поэтому большинство пользователей Android просматривают Интернет именно так.

Хорошей новостью является то, что вам не нужно отказываться от Chrome, чтобы заблокировать рекламу в телефоне – и на самом деле в Chrome есть встроенные инструменты для блокировки некоторых, но не всех рекламных объявлений.

Чтобы активировать их на телефоне, откройте Chrome и нажмите на три точки в правом верхнем углу, а затем нажмите «Настройки». Оттуда прокрутите вниз до «Настройки сайта», а затем найдите две ключевые настройки: «Всплывающие окна и перенаправления» и «Реклама».

Нажмите на каждый из них и убедитесь, что ползунок серый и что в тексте указано, что всплывающие окна и реклама заблокированы на телефоне.

Блокировщик всплывающих окон телефона блокирует практически все всплывающие окна с рекламой, когда вы просматриваете Интернет, а настройки рекламы блокируют всю рекламу на определенных сайтах, которые «показывают навязчивую или вводящую в заблуждение рекламу».

Это означает, что сайты с заслуживающей доверия рекламой не пострадают, но вы удалите худшее из худшего с телефоне.

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