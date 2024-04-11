Дуже багатьом українцям, які цього року планували йти на пенсію, доведеться працювати далі.

В Україні діє строго врегульований процес призначення пенсій, визначений законодавством. Зокрема, для виходу на пенсію встановлено вікові пороги: 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. Проте, право на отримання пенсії у цьому віці надається лише за умови наявності достатнього стажу роботи. Про це повідомили у ПФУ.

Якщо ще минулого року достатнім вважався 30-річний стаж, то тепер цей показник збільшено до 31 року. Відповідно дуже багатьом українцям, які цьогоріч планували йти на заслужений відпочинок доведеться працювати далі. Наступний поріг виходу на пенсію — 63 роки. А якщо й до цього віку не вдалося заробити потрібну кількість стажу, тоді доведеться працювати до 65 років і оформлювати або пенсію (за наявності 15 років стажу), або соціальну допомогу, якщо стажу немає зовсім.

Розмір соціальної допомоги складає трохи більше 2500 гривень, що лише незначно менше мінімального розміру пенсії, проте її можна отримати тільки за відсутності додаткових доходів та власності.

Багато хто сподівався, що після одного року додаткової роботи зможуть вийти на пенсію у 61 рік, але вже у 2025 році мінімальний стаж для виходу на пенсію знову зросте, досягнувши 35 років стажу до 2028 року. Це змушує деяких законодавців критикувати оновлену пенсійну реформу, адже накопичити необхідний стаж до 60 років стає все складніше.

Як альтернативу, українцям пропонують можливість законно купити необхідний стаж, звернувшись за консультацією до Пенсійного фонду України. Вартість докуплення стажу варіюється в залежності від особистого доходу.

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