Очень многим украинцам, которые в этом году планировали идти на пенсию, придется работать дальше.

В Украине действует строго урегулированный процесс назначения пенсий, определенный законодательством. В частности, для ухода на пенсию установлены возрастные пороги: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако, право на получение пенсии в этом возрасте предоставляется только при наличии достаточного стажа работы. Об этом сообщили в ПФУ.

Если еще в прошлом году достаточным считался 30-летний стаж, то теперь этот показатель увеличен до 31 года. Соответственно, очень многим украинцам, которые в этом году планировали идти на заслуженный отдых, придется работать дальше. Следующий порог выхода на пенсию – 63 года. А если и до этого возраста не удалось заработать нужное количество стажа, тогда придется работать до 65 лет и оформлять либо пенсию (при наличии 15 лет стажа), либо социальную помощь, если стажа нет совсем.

Размер социальной помощи составляет чуть более 2500 гривен, что лишь незначительно меньше минимального размера пенсии, однако ее можно получить только при отсутствии дополнительных доходов и собственности.

Многие надеялись, что после одного года дополнительной работы смогут выйти на пенсию в 61 год, но уже в 2025 году минимальный стаж для выхода на пенсию снова вырастет, достигнув 35 лет стажа к 2028 году. Это заставляет некоторых законодателей критиковать обновленную пенсионную реформу, ведь накопить необходимый стаж к 60 годам становится все сложнее.

В качестве альтернативы украинцам предлагают возможность законно купить необходимый стаж, обратившись за консультацией в Пенсионный фонд Украины. Стоимость докупки стажа варьируется в зависимости от личного дохода.

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