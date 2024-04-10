В «Укренерго» терміново попередили українців про нові відключення електроенергії після чергової атаки.

В «Укренерго» повідомили про наслідки атаки 10 квітня, пише Politeka.net.

Як зазначається, вночі окупанти знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Внасліддок атаки пошкоджено обладнання на одній з підстанцій «Укренерго».

«Диспетчерський центр змушений застосувати аварійній відключення в Миколаївській області», - йдеться у терміновому повідомленні «Укренерго».

Додамо, раніше в "Укренерго" повідомили про дуже складну ситуацію в Харкові. Однак тривалість графіків відключення електроенергії будуть зменшені.

"Від сьогодні ми дійсно спроможні подати більше електроенергії в місто, і таким чином досить суттєво зменшити тривалість графіків для містян. Говорили про це сьогодні також з нашими колегами з «Харківобленерго». Очікуємо, що практично в 1,5-2 рази можна буде зменшити тривалість графіків для жителів міста», - повідомляв голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, перерви в електропостачанні в Харкові були по 6-8 годин поспіль, але вже найближчим часом вони стануть м’якіші й споживачам буде дещо легше переносити цей період відновлення енергосистеми міста.

Додамо, у свою чергу ДТЕК оцінює витрати на обладнання для відновлення ТЕС у $230 млн.

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