В «Укрэнерго» срочно предупредили украинцев о новых отключениях электроэнергии после очередной атаки.

В "Укрэнерго" сообщили о последствиях атаки 10 апреля, пишет Politeka.net.

Как отмечается, ночью оккупанты снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждено оборудование на одной из подстанций «Укрэнерго».

«Диспетчерский центр вынужден применить аварийное отключение в Николаевской области», - говорится в срочном сообщении «Укрэнерго».

Добавим, ранее "Укрэнерго" сообщили об очень сложной ситуации в Харькове. Однако продолжительность графиков отключения электроэнергии будет уменьшена.

"С сегодняшнего дня мы действительно способны подать больше электроэнергии в город, и таким образом достаточно существенно уменьшить продолжительность графиков для горожан. Говорили об этом сегодня также с нашими коллегами из «Харьковоблэнерго». Ожидаем, что практически в 1,5-2 раза можно будет уменьшить продолжительность графиков для жителей города», – сообщал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, перерывы в электроснабжении в Харькове были по 6-8 часов подряд, но уже в ближайшее время они станут мягче и потребителям будет легче переносить этот период восстановление энергосистемы города.

Добавим, в свою очередь, ДТЭК оценивает затраты на оборудование для восстановления ТЭС в $230 млн.

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