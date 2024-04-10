В "Укрэнерго" сообщили о последствиях атаки 10 апреля, пишет Politeka.net.
Как отмечается, ночью оккупанты снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждено оборудование на одной из подстанций «Укрэнерго».
«Диспетчерский центр вынужден применить аварийное отключение в Николаевской области», - говорится в срочном сообщении «Укрэнерго».
Добавим, ранее "Укрэнерго" сообщили об очень сложной ситуации в Харькове. Однако продолжительность графиков отключения электроэнергии будет уменьшена.
"С сегодняшнего дня мы действительно способны подать больше электроэнергии в город, и таким образом достаточно существенно уменьшить продолжительность графиков для горожан. Говорили об этом сегодня также с нашими коллегами из «Харьковоблэнерго». Ожидаем, что практически в 1,5-2 раза можно будет уменьшить продолжительность графиков для жителей города», – сообщал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По его словам, перерывы в электроснабжении в Харькове были по 6-8 часов подряд, но уже в ближайшее время они станут мягче и потребителям будет легче переносить этот период восстановление энергосистемы города.
Добавим, в свою очередь, ДТЭК оценивает затраты на оборудование для восстановления ТЭС в $230 млн.
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