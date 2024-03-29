В «Укренерго» зробили термінову заяву щодо ще однієї області, де застосовані відключення електроенергії і погодинніх графіків.

В «Укренерго» зробили заяву щодо наслідків нової атаки у ніч на 29 березня.

Як підкреслюють енергетики, вночі ворог під час масованої комбіноваї атаки вкотре вдарив по енергетичним об’єктам.

Внаслідок ударів зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

«Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині – графіки погодинних», - йдеться у заяві Укренерго.

Мер Дніпра Борис Філатов також стисло повідомивши про наслідки нової атаки, висловив впевненість, що «пройдемо цей обстріл, як і попередній, без серйозних наслідків».

«Всі кому потрібно – працюють» - запевнив мер Дніпра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі скасували графіки стабілізаційних відключень, які вводили після масових атак армії РФ на енергетичні об’єкти міста та області. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Галущенко також висловив впевненість, що ворог і надалі буде атакувати енергетичні об'єкти України:

"Я не сподіваюся, що вони припинять атаки по енергетиці. Абсолютно очевидно, що вони повернулися до тактики масованих атак по енергосистемі, але я думаю, що ми з цим впораємося".

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