В «Укрэнерго» сделали срочное заявление по поводу еще одной области, где применены отключения электроэнергии и почасовых графиков.

В «Укрэнерго» сделали заявление о последствиях новой атаки в ночь на 29 марта.

Как подчеркивают энергетики, ночью враг во время массированной комбиновой атаки в очередной раз ударил по энергетическим объектам.

В результате ударов получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

«В настоящее время на Днепропетровщине применены аварийные отключения, в Харьковской области – графики почасовых», - говорится в заявлении Укрэнерго.

Мэр Днепра Борис Филатов также кратко сообщил о последствиях новой атаки, выразив уверенность, что «пройдем этот обстрел, как и предыдущий, без серьезных последствий».

«Все кому нужно – работают» – заверил мэр Днепра.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе отменили графики стабилизационных отключений, которые были введены после массовых атак армии РФ на энергетические объекты города и области. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Галущенко также выразил уверенность, что враг и дальше будет атаковать энергетические объекты Украины:

"Я не надеюсь, что они прекратят атаки по энергетике. Совершенно очевидно, что они вернулись к тактике массированных атак по энергосистеме, но я думаю, что мы с этим справимся".

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