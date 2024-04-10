Цікава ситуація з морською харчовою сіллю, яка подешевшала – у той час, як цукор та борошно дорожчають у ціні.

На тлі зниження вартості овочів та зелені, призначених для салатів в Україні, спостерігається поступове зростання цін на борошно та цукор. З наближенням Великодніх свят можливе подальше здорожчання цих продуктів. Тим часом морська сіль зазнала здешевлення в ціні. Про це йдеться в даних, які були опубліковані на спеціалізованому сайті Мінфін.

Ціна на цукор, яка у березні становила в середньому 28,85 грн за кілограм, злегка зросла до 29,17 грн. В торговельних точках ціна варіюється від 27,90 грн до 32,70 грн. Найвигідніші умови пропонує мережа "Ашан", тоді як "Мегамаркет" має на увазі найвищу ціну на цукор.

Подібна тенденція й у цінах на борошно, яке подорожчало з 22,51 грн до 23,23 грн за кілограм і з 41,26 грн до 42,96 грн за два кілограми. Вартість кілограма борошна у "Мегамаркеті" становить 23,10 грн, а у "Новус" - 23,50 грн. Різниця в ціні на два кілограми борошна між цими мережами сягає майже 5 грн: в "Новус" - 40,61 грн, а в "Мегамаркеті" - 45,30 грн.

Цікавою є ситуація з морською харчовою сіллю, яка здешевшала з 33,71 грн до 31,80 грн за кілограм. У "Варус" кілограм солі коштує 23,90 грн, тоді як в "МегаМаркеті" - 37,60 грн. "Ашан" пропонує сіль за середньою ціною - 33,90 грн за кілограм.

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