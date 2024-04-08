Основний постачальник цього овочу, Туреччина, підняла ціни на свою продукцію через зростання експорту до країн Європейського Союзу.

Ціни на продукти харчування в Україні продовжують зростати. Нещодавно ми аналізували вартість продуктів для Великоднього кошика, а зараз звертаємо увагу на здорожчання імпортованих томатів.

На ринку спостерігається зменшення кількості пропонованих томатів при стабільно високому попиті, що призвело до підвищення цін на ці овочі.

Основний постачальник томатів, Туреччина, підняла ціни на свою продукцію через зростання експорту до країн Європейського Союзу. За останній тиждень ціни на помідори зросли на 11%. В результаті на ринках та у супермаркетах ціна на імпортні томати коливається в межах 84-100 грн за кілограм, за даними аналітиків проєкту. У той же час українські фермери поки не проводять масовий збір урожаю овочів, що також підтримує високу ціну через обмежену пропозицію.

Очікується, що в другій половині квітня ситуація зміниться завдяки появі на ринку тепличних томатів, що знизить попит на імпортні і, як наслідок, призведе до зниження цін.

Поки в Україні готуються до подорожчання яєць, м'яса, ковбасних виробів та молока, супермаркети переписали ціни на базові продукти. Сіль, цукор та борошно подешевшали. Середня вартість базового продукту складає 28,60 грн/кг. Морська харчова сіль має середню ціну у 31,80 грн/кг. За пачку пшеничного борошна "Хуторок" вагою 2 кг доведеться заплатити 40 гривень 15 копійок.

Таким чином, основні продукти на кухні стали більш доступними для споживачів, хоча й зниження цін не є значним порівняно з цінами в березні 2024 року.

Джерело: EastFruit.

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