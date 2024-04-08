Ціни на продукти харчування в Україні продовжують зростати. Нещодавно ми аналізували вартість продуктів для Великоднього кошика, а зараз звертаємо увагу на здорожчання імпортованих томатів.

На ринку спостерігається зменшення кількості пропонованих томатів при стабільно високому попиті, що призвело до підвищення цін на ці овочі.

Крадіжка продуктів у магазині

Основний постачальник томатів, Туреччина, підняла ціни на свою продукцію через зростання експорту до країн Європейського Союзу. За останній тиждень ціни на помідори зросли на 11%. В результаті на ринках та у супермаркетах ціна на імпортні томати коливається в межах 84-100 грн за кілограм, за даними аналітиків проєкту. У той же час українські фермери поки не проводять масовий збір урожаю овочів, що також підтримує високу ціну через обмежену пропозицію.

Очікується, що в другій половині квітня ситуація зміниться завдяки появі на ринку тепличних томатів, що знизить попит на імпортні і, як наслідок, призведе до зниження цін.

овочі, ринок, продукти

Поки в Україні готуються до подорожчання яєць, м'яса, ковбасних виробів та молока, супермаркети переписали ціни на базові продукти. Сіль, цукор та борошно подешевшали. Середня вартість базового продукту складає 28,60 грн/кг. Морська харчова сіль має середню ціну у 31,80 грн/кг. За пачку пшеничного борошна "Хуторок" вагою 2 кг доведеться заплатити 40 гривень 15 копійок.

Таким чином, основні продукти на кухні стали більш доступними для споживачів, хоча й зниження цін не є значним порівняно з цінами в березні 2024 року.

Джерело: EastFruit.

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