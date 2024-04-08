Основной поставщик этого овоща, Турция, подняла цены на свою продукцию из-за роста экспорта в страны Европейского Союза.

Цены на продукты питания в Украине продолжают расти. Недавно мы анализировали стоимость продуктов для Пасхальной корзины, а сейчас обращаем внимание на удорожание импортированных томатов.

На рынке наблюдается уменьшение количества предлагаемых томатов при стабильно высоком спросе, что привело к повышению цен на эти овощи.

Основной поставщик томатов, Турция, подняла цены на свою продукцию из-за роста экспорта в страны Европейского Союза. За последнюю неделю цены на помидоры выросли на 11%. В результате на рынках и супермаркетах цена на импортные томаты колеблется в пределах 84-100 грн за килограмм, по данным аналитиков проекта. В то же время украинские фермеры пока не проводят массовый сбор урожая овощей, что также поддерживает высокую цену из-за ограниченного предложения.

Ожидается, что во второй половине апреля ситуация изменится благодаря появлению на рынке тепличных томатов, что снизит спрос на импортные и, как следствие, приведет к снижению цен.

Пока в Украине готовятся к удорожанию яиц, мяса, колбасных изделий и молока, супермаркеты переписали цены на базовые продукты. Соль, сахар и мука подешевели. Средняя стоимость базового продукта составляет 28,60 грн./кг. Морская пищевая соль имеет среднюю цену 31,80 грн/кг. За пачку пшеничной муки "Хуторок" весом 2 кг придется заплатить 40 гривен 15 копеек.

Таким образом, основные продукты на кухне стали более доступными для потребителей, хотя и снижение цен незначительно по сравнению с ценами в марте 2024 года.

Источник: EastFruit.

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