Интересна ситуация с морской пищевой солью, которая подешевела - в то время, как сахар и мука дорожают в цене.

На фоне снижения стоимости овощей и зелени, предназначенных для салатов в Украине, наблюдается постепенное повышение цен на муку и сахар. С приближением Пасхальных праздников возможно дальнейшее удорожание этих продуктов. Тем временем морская соль претерпела удешевление в цене. Об этом говорится в данных, опубликованных на специализированном сайте Минфин .

Цена на сахар, которая в марте составила в среднем 28,85 грн. за килограмм, слегка выросла до 29,17 грн. В торговых точках цена варьируется от 27,90 до 32,70 грн. Самые выгодные условия предлагает сеть "Ашан", тогда как "Мегамаркет" подразумевает самую высокую цену на сахар.

Подобная тенденция и в ценах на муку, которая подорожала с 22,51 грн. до 23,23 грн. за килограмм и с 41,26 грн. до 42,96 грн. за два килограмма. Стоимость килограмма муки в "Мегамаркете" составляет 23,10 грн., а в "Новус" - 23,50 грн. Разница в цене на два килограмма муки между этими сетями достигает почти 5 грн: в "Новус" – 40,61 грн, а в "Мегамаркете" – 45,30 грн.

Интересна ситуация с морской пищевой солью, которая подешевела с 33,71 грн до 31,80 грн за килограмм. В "Варусе" килограмм соли стоит 23,90 грн, тогда как в "МегаМаркете" - 37,60 грн. "Ашан" предлагает соль по средней цене – 33,90 грн за килограмм.

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