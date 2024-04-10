Для участі у програмі грошової допомоги від ACTED допускаються особи з певних територіальних громад.

Гуманітарна організація з Франції, ACTED, продовжує підтримувати громадян України, надаючи їм одноразову грошову допомогу. Сума грошової допомоги складає 6 600 гривень на особу, проте є певні критерії для отримання цих коштів.

Кожен член сім'ї, який відповідає умовам програми, може розраховувати на 2 220 гривень. Ця грошова допомога передбачена на тримісячний період і виплачується одноразово.

Для участі у програмі від ACTED допускаються особи з певних територіальних громад, де програма діє, а також ті, хто належить до визначених груп вразливості. До цих груп входять одинокі батьки, люди старше 60 років, сім'ї з інвалідами або особами, які потребують догляду, багатодітні родини та сім'ї з дітьми до року, вагітні жінки та жінки в період лактації, а також сім'ї, чиє житло постраждало внаслідок воєнних дій.

Грошова допомога доступна у певних районах України:

У Донецькій області (Краматорський район) для жителів з частково або повністю зруйнованим житлом в Дружківській, Лиманській, Миколаївській та Святогірській громадах.

У Запорізькій області (Запорізький район) для мешканців чотирьох населених пунктів Новоолександрівської ОТГ.

У Миколаївській області (Миколаївський район) для жителів Куцурубської та Очаківської ОТГ.

У Сумській області (Охтирський район) для мешканців Великописарівської, Охтирської та Чернеччинської ОТГ.

У Харківській області в Ізюмському та Куп’янському районах, зокрема в Балаклійській та Ізюмській ОТГ, а також у Великобурлуцькій та Вільхуватській ОТГ.

У Херсонській області (Бериславський та Херсонський райони) для жителів Високопілської, Новоолександрівської, Білозерської, Чорнобаївської та Херсонської ОТГ за умови наявності списків від місцевої влади.

Ця ініціатива спрямована на підтримку найбільш вразливих верств населення в умовах триваючого конфлікту.

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