Для участия в программе денежной помощи от ACTED допускаются лица из определенных территориальных общин.

Гуманитарная организация из Франции, ACTED, продолжает поддерживать граждан Украины, оказывая им единовременную денежную помощь. Сумма денежной помощи составляет 6 600 гривен на человека, однако есть определенные критерии для получения этих средств.

Каждый член семьи, отвечающий условиям программы, может рассчитывать на 2220 гривен. Эта денежная помощь предусмотрена на трехмесячный период и выплачивается единовременно.

Для участия в программе от ACTED допускаются лица из определенных территориальных общин, где программа действует, а также принадлежащие к определенным группам уязвимости. В эти группы входят одинокие родители, люди старше 60 лет, семьи с инвалидами или лицами, нуждающимися в уходе, многодетные семьи и семьи с детьми до года, беременные женщины и женщины в период лактации, а также семьи, чьи жилье пострадало в результате военных действий.

Денежная помощь доступна в определенных районах Украины:

В Донецкой области (Краматорский район) для жителей с частично или полностью разрушенным жильем в Дружковской, Лиманской, Николаевской и Святогорской общинах.

В Запорожской области (Запорожский район) для жителей четырех населённых пунктов Новоалександровской ОТГ.

В Николаевской области (Николаевский район) для жителей Куцурубской и Очаковской ОТГ.

В Сумской области (Ахтырский район) для жителей Великописаревской, Ахтырской и Чернеччинской ОТГ.

В Харьковской области в Изюмском и Купянском районах, в частности, в Балаклейской и Изюмской ОТГ, а также в Великобурлукской и Ольхватской ОТГ.

В Херсонской области (Бериславский и Херсонский районы) для жителей Высокопилской, Новоалександровской, Белозерской, Чернобаевской и Херсонской ОТГ при наличии списков местных властей.

Эта инициатива направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в условиях продолжающегося конфликта.

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