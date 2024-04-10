Існують три основні категорії пенсіонерів, які не скористаються з весняної індексації пенсійних виплат.

Починаючи з березня, пенсії українців підвищилися майже на 8%. Однак не всі пенсіонери відчули цей ріст, оскільки існують кілька категорій, на які індексація не поширилася.

Метою індексації пенсійних виплат є адаптація доходів пенсіонерів до змін у економічному середовищі.

Проте, існують три основні категорії пенсіонерів, які не скористаються весняною індексацією пенсійних виплат:

Пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, не отримають індексації. Це пов'язано з тим, що у їхніх виплатах уже враховані економічні зміни, які, власне і провокують збільшення пенсій.

Особи, що одержують мінімальну пенсію, і так забезпечені державою досягненням пенсійного мінімуму, тому індексація не вплине на їхній дохід.

Пенсіонери з високими пенсійними виплатами не підлягають індексації з метою більш справедливого розподілу пенсійних ресурсів серед усіх отримувачів.

Цьогорічна індексація пенсій зачепила виплати, призначені до кінця 2023 року, з коефіцієнтом 1,0796, що призвело до збільшення пенсій на щонайменше 100 гривень, а деякі пенсіонери отримали навіть до 1 500 гривень додатково.

Серед тих, хто скористався індексацією, були 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, 596 тисяч колишніх працівників силових структур та 97,8 тисяч осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, з інвалідністю або тяжкою хворобою.

Чи буде проведено додаткову індексацію пенсій до кінця 2024 року наразі невідомо. У минулому такі коригування можливі були двічі на рік, але ситуація може змінитися через військові дії.

Джерело: 24 Канал.

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