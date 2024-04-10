Существуют три основных категории пенсионеров, которые не воспользуются весенней индексацией пенсионных выплат.

Начиная с марта пенсии украинцев повысились почти на 8%. Однако не все пенсионеры почувствовали этот рост, поскольку существует несколько категорий, на которые индексация не распространилась.

Целью индексации пенсионных выплат является адаптация доходов пенсионеров к изменениям в экономической среде.

Однако существуют три основных категории пенсионеров, которые не воспользуются весенней индексацией пенсионных выплат:

Вышедшие на пенсию в течение последних трех лет пенсионеры не получат индексации. Это связано с тем, что в их выплатах уже учтены экономические изменения, которые, собственно, и провоцируют увеличение пенсий.

Лица, получающие минимальную пенсию, и так обеспечены государством достижением пенсионного минимума, поэтому индексация не повлияет на их доход.

Пенсионеры с высокими пенсионными выплатами не подлежат индексации для более справедливого распределения пенсионных ресурсов среди всех получателей.

Индексация пенсий в этом году затронула выплаты, назначенные до конца 2023 года, с коэффициентом 1,0796, что привело к увеличению пенсий на минимум 100 гривен, а некоторые пенсионеры получили даже до 1 500 гривен дополнительно.

Среди тех, кто воспользовался индексацией, были 9,5 миллиона гражданских пенсионеров, 596 тысяч бывших работников силовых структур и 97,8 тысяч человек, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, с инвалидностью или тяжелой болезнью.

Будет ли проведена дополнительная индексация пенсий до конца 2024 года, пока неизвестно. В прошлом такие корректировки возможны были дважды в год, но ситуация может измениться из-за военных действий.

Источник: 24 Канал.

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