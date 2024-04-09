Чиновниками зроблено нову заяву про виплату компенсацій – чи зможе держава виплатити обіцяні кошти.

У Мінреінтеграції заявили, що буде з компенсаціями за розміщення ВПО, пише Politeka.net.

Згідно із заявою, було перераховано ще понад 129 мільйонів гривень.

«Кошти у сумі більш ніж 129,1 мільйона гривень надійшли до обласних бюджетів. Вони спрямовані на покриття витрат за спожиті комунальні послуги закладам під час безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у жовтні – грудні 2023 року», - йдеться у повідомленні.

Мова йде про комунальні заклади, державні заклади освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних та районних рад.

Також підкреслюється, що ці кошти Уряд виділив із резервного фонду держбюджету.

«Згідно з відповідним розпорядженням КМУ Мінреінтеграції спрямувало їх місцевим бюджетам для виплат компенсацій закладам, які прихистили внутрішніх переселенців», - уточнюють в Мінреінгреграції.

Нагадаємо також про компенсації власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб.

Так, було запроваджено гарантовану державну підтримку в розмірі 14,77 грн. за один людино – день розміщення, для компенсації понесених витрат за кожну розміщену особу.

При цьому загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Також важливо пам’ятати, що компенсація надається за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.

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