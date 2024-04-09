В Минреинтеграции заявили, что будет с компенсациями за размещение ВПЛ, пишет Politeka.net.
Согласно заявлению, было перечислено еще более 129 миллионов гривен.
«Средства в сумме более 129,1 миллиона гривен поступили в областные бюджеты. Они направлены на покрытие расходов на потребленные коммунальные услуги заведениям при безвозмездном размещении внутренне перемещенных лиц в октябре – декабре 2023 года», - говорится в сообщении.
Речь идет о коммунальных учреждениях, государственных учреждениях образования, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждениях общей собственности территориальных общин области и района, которые находятся в управлении областных и районных советов.
Также подчеркивается, что эти средства правительство выделило из резервного фонда госбюджета.
«Согласно соответствующему распоряжению КМУ Минреинтеграции направило их местным бюджетам для выплат компенсаций заведениям, приютившим внутренних переселенцев», - уточняют в Минреинграции.
Напомним также о компенсациях владельцам жилья, бесплатно приютивших внутренне перемещенных лиц.
Так, была введена гарантированная государственная поддержка в размере 14,77 грн. за один человек – день размещения, для компенсации понесенных расходов на каждое размещенное лицо.
При этом общая сумма компенсации определяется путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.
Также важно помнить, что компенсация предоставляется при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
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