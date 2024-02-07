Мова йде про компенсації за розміщення ВПО, пише Politeka.net з посиланням на МінРеінтеграції. В Міністерстві оголосили, чи є гроші для виплат.
Як зазначається, перераховано ще понад 30 мільйонів гривень.
«Кошти у сумі більш ніж 30,5 мільйонів гривень надійшли до обласних бюджетів. Вони спрямовані на покриття витрат за спожиті комунальні послуги закладам, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб у серпні-вересні 2023 року», - повідомляють у Міністерстві щодо компенсацій.
Йдеться про комунальні заклади, державні заклади освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних та районних рад.
Компенсації за розміщення ВПО.
Підкреслюється, що ці кошти Уряд виділив із резервного фонду держбюджету.
«Згідно з відповідним розпорядженням КМУ Мінреінтеграції спрямувало їх місцевим бюджетам для виплат компенсацій закладам, які прихистили внутрішніх переселенців», - підкреслили в МінРеінтеграції.
Зазначимо, сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні. Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.
Компенсації за розміщення ВПО.
Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 (зі змінами).
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