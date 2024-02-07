В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сделали объявление относительно компенсаций.

Речь идет о компенсациях за размещение ВПЛ, пишет Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграции. В Министерстве объявили, есть ли деньги для выплат.

Как отмечается, перечислено еще более 30 миллионов гривен.

«Средства в сумме более 30,5 миллионов гривен поступили в областные бюджеты. Они направлены на покрытие расходов на потребленные коммунальные услуги заведениям, которые безвозмездно разместили внутренне перемещенные лица в августе-сентябре 2023 года», - сообщают в Министерстве по компенсациям.

Речь идет о коммунальных учреждениях, государственных учебных заведениях, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждениях общей собственности территориальных общин области и района, которые находятся в управлении областных и районных советов.

Компенсации за размещение ВПЛ.

Подчеркивается, что эти средства правительство выделило из резервного фонда госбюджета.

«Согласно соответствующему распоряжению КМУ Минреинтеграции направило их местным бюджетам для выплат компенсаций учреждениям, приютившим внутренних переселенцев», - подчеркнули в МинРеинтеграции.

Отметим, что сумма компенсации за каждый человеко-день определяется на уровне 14,77 гривны. Общая сумма компенсации определяется путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.

Компенсации за размещение ВПЛ.

Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.2022 № 333 (с изменениями).

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