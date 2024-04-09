Монета відрізняється дефектом - її масивний обідок і стає тонше ближче до низу, що надає їй вигляду, ніби вона була особливо відшліфована.

На аукціоні Violity неймовірну суму в 21 101 грн вдалося отримати за унікальну монету в 2 копійки. Цей лот привернув увагу з 98 ставками, оскільки монета має рідкісну колекційну цінність – вона була викарбувана на заготовці для 10 копійок, маючи золотистий колір замість стандартного сріблястого.

За інформацією від продавця, монета створена з алюмінієвої бронзи та важить 1,7 грама. Вона перебуває в ідеальному колекційному стані без ознак реставрації. Водночас, монета вирізняється дефектом – її обідок масивний зверху та стає тоншим ближче до низу, що надає їй вигляду, ніби вона була особливо відшліфована.

Цікаво, що на ринку існує кілька різновидів монет вартістю в 2 копійки, які також користуються попитом серед колекціонерів. Зокрема, монету різновиду 2(10к.)АА 1994 року можна продати за мінімум 4500 гривень, оскільки вона має унікальний широкий кант на лицьовій стороні.

Монета 1996 року випуску, різновид 1АА, зроблена з алюмінію, може принести щонайменше 1000 гривень. А версія цієї ж монети, але виготовлена з немагнітної сталі, оцінюється в 1500 гривень і більше.

Особливу цінність мають монети 2003 року випуску, які можуть коштувати від 1800 до 3000 гривень. Висока вартість пояснюється обмеженою кількістю цих монет, що були видані невеликим тиражем і призначались для річного набору НБУ.

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