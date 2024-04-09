Монета отличается дефектом – ее ободок массивный сверху и становится тоньше ближе к низу, что придает ей вид, будто она была особенно отшлифована.

На аукционе Violity невероятную сумму в 21101 грн удалось получить за уникальную монету в 2 копейки. Этот лот привлек внимание с 98 ставками, поскольку монета имеет редкую коллекционную ценность – она была отчеканена на заготовке для 10 копеек с золотистым цветом вместо стандартного серебристого.

По информации от продавца, монета создана из алюминиевой бронзы и весит 1,7 г. Она находится в идеальном коллекционном состоянии без признаков реставрации. В то же время монета отличается дефектом – ее ободок массивный сверху и становится тоньше ближе к низу, что придает ей вид, будто она была особенно отшлифована.

Интересно, что на рынке существует несколько разновидностей монет стоимостью в 2 копейки, также пользующиеся спросом среди коллекционеров. В частности, монету разновидности 2(10к.)АА 1994 можно продать за минимум 4500 гривен, поскольку она имеет уникальный широкий кант на лицевой стороне.

Монета 1996 года выпуска, разновидность 1АА, сделанная из алюминия, может принести не менее 1000 гривен. А версия этой же монеты, но сделанная из немагнитной стали, оценивается в 1500 гривен и больше.

Особую ценность имеют монеты 2003 выпуска, которые могут стоить от 1800 до 3000 гривен. Высокая стоимость объясняется ограниченным количеством этих монет, изданных небольшим тиражом и предназначавшихся для годового набора НБУ.

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