Побутовим споживачам варто задуматися про перехід на електронні рахунки по ЖКП, що дозволить своєчасно отримувати квитанції без очікування листоноші.

Українців можуть очікувати інновації у способі отримання рахунків за комунальні послуги. Можливо незабаром платіжки за комунальні послуги передаватимуться лише в електронному форматі. Стало відомо, як зміняться платіжки, і що це означає для побутових споживачів.

Про це йдеться в повідомленні Центру комунального сервісу.

Побутовим споживачам варто замислитися про перехід на електронні рахунки за ЖКП, що дасть змогу своєчасно отримувати квитанції без очікування листоноші. Важливо пам'ятати, що з юридичної точки зору, електронні квитанції мають ту саму вагу, що і паперові.

"Зазначаємо, що електронний рахунок для оплати житлово-комунальних послуг має таку саму юридичну силу, як паперовий, адже електронний формат – це ідентична версія паперового рахунку-повідомлення", – стверджують автори повідомлення.

Проблемою може стати те, що частина споживачів, зокрема пенсіонери, можуть не мати доступу до смартфонів або комп’ютерів, що створює ризики для ефективності комунальних служб. Незважаючи на ці ризики, постачальники послуг планують перехід на електронні квитанції.

Якщо ви вирішите відмовитися від отримання паперових квитанцій самостійно, для цього потрібно:

Зайти в особистий кабінет споживача на сайті komunalka.ua. Перейти до об’єкта, за яким ви не бажаєте отримувати паперові рахунки. Обрати розділ “Налаштування повідомлень” і підтвердити відмову, на ваш email прийде відповідне повідомлення.

Такі зміни спрямовані на спрощення процесу оплати комунальних послуг і зменшення залежності від фізичної поштової розсилки.

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