Бытовым потребителям стоит задуматься о переходе на электронные счета по ЖКУ, что позволит своевременно получать квитанции без ожидания почтальона.

Украинцы могут ожидать инновации в способе получения счетов за коммунальные услуги. Возможно, платежи за коммунальные услуги будут передаваться только в электронном формате. Стало известно, как изменятся платежки и что это значит для бытовых потребителей.

Об этом идет речь в сообщении Центра коммунального сервиса.

Бытовым потребителям стоит задуматься о переходе на электронные счета по ЖКУ, что позволит своевременно получать квитанции без ожидания почтальона. Важно помнить, что с юридической точки зрения электронные квитанции имеют тот же вес, что и бумажные.

"Отмечаем, что электронный счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеет такую ​​же юридическую силу, как бумажный, ведь электронный формат – это идентичная версия бумажного счета-сообщения", – утверждают авторы сообщения.

Проблемой может стать то, что часть потребителей, в том числе пенсионеры, могут не иметь доступа к смартфонам или компьютерам, что создает риск для эффективности коммунальных служб. Несмотря на эти риски, поставщики услуг планируют переход на электронные квитанции.

Если вы решите отказаться от получения бумажных квитанций самостоятельно, для этого необходимо:

Зайти в личный кабинет потребителя на сайте www.komunalka.ua. Перейти к объекту, по которому вы не хотите получать бумажные счета. Выбрать раздел "Настройки сообщений" и подтвердить отказ, на ваш email придет ответное сообщение.

Такие изменения направлены на упрощение процесса оплаты коммунальных услуг и уменьшение зависимости от физической почтовой рассылки.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцы получают "непонятные" суммы в платежках за газ.

Как сообщала Politeka, украинцы должны переоформить документы на газоснабжение.

Также писала Politeka, в считанные дни повысятся тарифы на коммуналку, на что вырастут цены.