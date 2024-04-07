Як альтернатива споживачі, які не мають можливості передати показання лічильника онлайн, можуть зателефонувати до контакт-центру Нафтогазу.

Пресслужба Нафтогазу опублікувала повідомлення про те, що побутові споживачі зобов'язані щомісяця передавати показання лічильників про обсяги спожитого газу. Проте, для деяких клієнтів ця процедура може бути не безкоштовною. Про це повыдомили у компанії Нафтогаз.

На жаль, далеко не всі клієнти мають доступ до гаджетів та інтернету, тому багато з них продовжують відправляти відомості про спожитий газ за допомогою SMS-повідомлень.

У Нафтогазі звернули увагу таких споживачів на те, що цей спосіб не є безоплатним, і їм доведеться оплатити відправлення повідомлення згідно з тарифами мобільного оператора.

"Якщо Ви маєте на увазі вартість SMS-повідомлення на номер 4647 під час передачі показників лічильника, вартість SMS залежить від тарифного плану вашого оператора мобільного зв’язку", – пояснили в газопостачальній компанії.

Як альтернативу, споживачі, які не мають можливості передати показання лічильника онлайн, можуть зателефонувати до контакт-центру Нафтогазу за номерами, відповідними до їхнього мобільного оператора:

066 300 2 888 – Vodafone;

098 300 2 888 – Kyivstar;

093 300 2 888 – Lifecell.

При цьому, якщо користувач має підключений тариф, гроші не будуть списані з рахунку, а будуть витрачені з місячного пакету наданих послуг.

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