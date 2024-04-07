В качестве альтернативы потребители, не имеющие возможности передать показания счетчика онлайн, могут позвонить в контакт-центр Нафтогаза.

Прессслужба Нефтегаза опубликовала сообщение о том, что бытовые потребители обязаны ежемесячно передавать показания счетчиков об объемах потребленного газа. Однако для некоторых клиентов эта процедура может быть не бесплатной. Об этом сообщили в компании Нафтогаз.

К сожалению, далеко не все клиенты имеют доступ к гаджетам и интернету, поэтому многие продолжают отправлять сведения о потребленном газе с помощью SMS-сообщений.

В Нафтогазе обратили внимание таких потребителей на то, что этот способ не безвозмездный, и им придется оплатить отправку сообщения согласно тарифам мобильного оператора.

"Если Вы имеете в виду стоимость SMS-сообщения на номер 4647 при передаче показателей счетчика, стоимость SMS зависит от тарифного плана вашего оператора мобильной связи", – пояснили в газоснабжающей компании.

В качестве альтернативы потребители, не имеющие возможности передать показания счетчика онлайн, могут позвонить в контакт-центр Нафтогаза по номерам, соответствующим их мобильному оператору:

066 300 2 888 – Водафон;

098 300 2 888 – Киевстар;

093 300 2 888 – Lifecell.

При этом если пользователь имеет подключенный тариф, деньги не будут списаны со счета, а будут потрачены из месячного пакета предоставленных услуг.

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