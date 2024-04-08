Після розпочатку повномасштабного вторгнення багато пенсіонерів похилого віку виїхали за кордон. Незважаючи на це, пенсіонери все одно можуть продовжувати отримувати свої виплати.
Пенсія і надалі буде перераховуватися на їхні банківські рахунки. Проте, якщо раніше кошти отримувалися через "Укрпошту" або листоношу, то тут потрібно бути уважними.
Це пов'язано з тим, що якщо протягом 6 місяців підряд пенсіонер не отримує свої виплати, то пенсійні виплати можуть припинитися, а рахунок буде заблоковано.
Проте є можливість перевести пенсійні виплати з поштових переказів на банківську картку. Для цього необхідно пред'явити електронну копію паспорта громадянина України, ідентифікаційний код (ІПН) та банківську картку з копіями всіх необхідних реквізитів (IBAN).
Українці, які мають статус біженця та проживають за кордоном, також можуть надіслати заяву про відновлення виплат поштою.
Для цього необхідно подати такі документи: копії паспорта; документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту або статус біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання, з перекладом на мову країни перебування; оригінал документа, що підтверджує, що особа є живою.
Всі ці документи повинні бути завірені у представництві України у країні проживання або нотаріусом.
Джерело: 24 Канал.
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