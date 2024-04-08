Українці, які мають статус біженця та проживають за кордоном, можуть втратити свої пенсії, але не всі.

Після розпочатку повномасштабного вторгнення багато пенсіонерів похилого віку виїхали за кордон. Незважаючи на це, пенсіонери все одно можуть продовжувати отримувати свої виплати.

Пенсія і надалі буде перераховуватися на їхні банківські рахунки. Проте, якщо раніше кошти отримувалися через "Укрпошту" або листоношу, то тут потрібно бути уважними.

Це пов'язано з тим, що якщо протягом 6 місяців підряд пенсіонер не отримує свої виплати, то пенсійні виплати можуть припинитися, а рахунок буде заблоковано.

Проте є можливість перевести пенсійні виплати з поштових переказів на банківську картку. Для цього необхідно пред'явити електронну копію паспорта громадянина України, ідентифікаційний код (ІПН) та банківську картку з копіями всіх необхідних реквізитів (IBAN).

Українці, які мають статус біженця та проживають за кордоном, також можуть надіслати заяву про відновлення виплат поштою.

Для цього необхідно подати такі документи: копії паспорта; документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту або статус біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання, з перекладом на мову країни перебування; оригінал документа, що підтверджує, що особа є живою.

Всі ці документи повинні бути завірені у представництві України у країні проживання або нотаріусом.

Джерело: 24 Канал.

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