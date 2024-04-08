Украинцы, имеющие статус беженца и проживающие за границей могут потерять свои пенсии, но не все.

После начала полномасштабного вторжения многие пожилые пенсионеры уехали за границу. Несмотря на это, пенсионеры все равно могут продолжать получать свои выплаты.

Пенсия и дальше будет перечисляться на их банковские счета. Однако если раньше средства получались через "Укрпочту" или почтальона, то здесь нужно быть внимательными.

Это связано с тем, что если в течение шести месяцев подряд пенсионер не получает свои выплаты, то пенсионные выплаты могут прекратиться, а счет будет заблокирован.

Однако есть возможность перевести пенсионные выплаты с почтовых переводов на банковскую карту. Для этого необходимо предъявить электронную копию паспорта гражданина Украины, идентификационный код (ИНН) и банковскую карту с копиями всех необходимых реквизитов (IBAN).

Украинцы, имеющие статус беженца и проживающие за границей, также могут послать заявление о возобновлении выплат по почте.

Для этого необходимо представить следующие документы: копии паспорта; документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца, а также регистрацию места временного проживания с переводом на язык страны пребывания; оригинал документа, подтверждающего, что лицо живое.

Все эти документы должны быть заверены в представительстве Украины в стране проживания или нотариусом.

Источник: 24 Канал.

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