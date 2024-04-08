После начала полномасштабного вторжения многие пожилые пенсионеры уехали за границу. Несмотря на это, пенсионеры все равно могут продолжать получать свои выплаты.
Пенсия и дальше будет перечисляться на их банковские счета. Однако если раньше средства получались через "Укрпочту" или почтальона, то здесь нужно быть внимательными.
Это связано с тем, что если в течение шести месяцев подряд пенсионер не получает свои выплаты, то пенсионные выплаты могут прекратиться, а счет будет заблокирован.
Однако есть возможность перевести пенсионные выплаты с почтовых переводов на банковскую карту. Для этого необходимо предъявить электронную копию паспорта гражданина Украины, идентификационный код (ИНН) и банковскую карту с копиями всех необходимых реквизитов (IBAN).
Украинцы, имеющие статус беженца и проживающие за границей, также могут послать заявление о возобновлении выплат по почте.
Для этого необходимо представить следующие документы: копии паспорта; документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца, а также регистрацию места временного проживания с переводом на язык страны пребывания; оригинал документа, подтверждающего, что лицо живое.
Все эти документы должны быть заверены в представительстве Украины в стране проживания или нотариусом.
Источник: 24 Канал.
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