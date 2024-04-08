Під час регулярного контролю показань електролічильників, фахівці не мають звички завищувати показники. Насправді, енергетичні компанії мають інтерес до точного обліку спожитої електроенергії, що водночас вигідно і для споживачів. Така практика дозволяє ідентифікувати можливі помилки в обліку споживання. Про це повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі.
За інформацією від ДТЕК Дніпровські електромережі, процедура фіксації показань включає введення даних в спеціалізовану програму на смартфоні чи планшеті контролера, а також фотографування лічильника для подальшої верифікації даних.
Як повыдомили в компанії, що поширена думка, що контролери можуть маніпулювати показниками, є міфом. Насправді, їхня основна задача – це точна фіксація реальних даних для аналізу споживання. Точність обліку в інтересах енергокомпанії.
Компанія також зазначає, що споживачі, які сумніваються у коректності зареєстрованих показань, мають право запитати повторне контрольне зняття.
Це дає можливість:особисто спостерігати за процесом; переконатися в точності даних, внесених до спеціального додатку. Ціль контрольного зняття показань
Основною метою проведення контрольних знять показань є забезпечення точної фіксації споживання електроенергії на лічильниках. Такий підхід дозволяє енергетикам упізнати та аналізувати споживання, а також виявити можливі помилки в попередніх нарахуваннях, якщо такі були.
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