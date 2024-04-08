Процедура фіксації показань включає введення даних до спеціалізованої програми на смартфоні або планшеті контролера.

Під час регулярного контролю показань електролічильників, фахівці не мають звички завищувати показники. Насправді, енергетичні компанії мають інтерес до точного обліку спожитої електроенергії, що водночас вигідно і для споживачів. Така практика дозволяє ідентифікувати можливі помилки в обліку споживання. Про це повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі.

За інформацією від ДТЕК Дніпровські електромережі, процедура фіксації показань включає введення даних в спеціалізовану програму на смартфоні чи планшеті контролера, а також фотографування лічильника для подальшої верифікації даних.

Як повыдомили в компанії, що поширена думка, що контролери можуть маніпулювати показниками, є міфом. Насправді, їхня основна задача – це точна фіксація реальних даних для аналізу споживання. Точність обліку в інтересах енергокомпанії.

Компанія також зазначає, що споживачі, які сумніваються у коректності зареєстрованих показань, мають право запитати повторне контрольне зняття.

Це дає можливість:особисто спостерігати за процесом; переконатися в точності даних, внесених до спеціального додатку. Ціль контрольного зняття показань

Основною метою проведення контрольних знять показань є забезпечення точної фіксації споживання електроенергії на лічильниках. Такий підхід дозволяє енергетикам упізнати та аналізувати споживання, а також виявити можливі помилки в попередніх нарахуваннях, якщо такі були.

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