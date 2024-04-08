Процедура фиксации показаний включает ввод данных в специализированную программу на смартфоне или планшете контроллера.

При регулярном контроле показаний электросчетчиков специалисты не имеют привычки завышать показатели. На самом деле, энергетические компании представляют интерес к точному учету потребленной электроэнергии, что выгодно и для потребителей. Такая практика позволяет идентифицировать возможные ошибки в учете потребления. Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети.

По информации ДТЭК Днепровские электросети, процедура фиксации показаний включает ввод данных в специализированную программу на смартфоне или планшете контроллера, а также фотографирование счетчика для последующей верификации данных.

Как сообщили в компании, что распространенное мнение, что контролеры могут манипулировать показателями, является мифом. На самом деле их основная задача – это точная фиксация реальных данных для анализа потребления. Точность учета в интересах энергокомпании.

Компания также отмечает, что сомневающиеся в корректности зарегистрированных показаний потребители имеют право запросить повторное контрольное снятие.

Это дает возможность: лично наблюдать за процессом; убедиться в точности данных, внесенных в специальное приложение. Цель контрольного снятия показаний

Основной целью проведения контрольных снятий показаний является обеспечение точной фиксации потребления электроэнергии на счетчиках. Такой подход позволяет энергетикам узнать и анализировать потребление, а также выявить возможные ошибки в предыдущих начислениях, если таковые были.

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