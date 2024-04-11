Редиска, що зазвичай вирощується, має червону шкірку з білим центром і гострий пряний смак, але є і безліч інших видів, які варто спробувати.

Залежно від сорту вирощену редис можна використовувати в сирому вигляді в салатах або готувати в тушкованих стравах, щоб надати йому горіховий, пряний смак.

Як вирощувати редис?

Якщо ви вирощуєте редиску влітку, виберіть сонячне місце з деякою півтінню.

Спекотне сонце протягом усього дня може змусити деякі рослини редьки «зацвісти» ще до того, як повністю розвинеться корінь.

Редиска найкраще росте на пухкому, добре дренованому грунті, оскільки це забезпечує рівномірний розвиток коренів.

Перед посівом насіння редису внесіть трохи компосту або витриманого гною, щоб підвищити рівень поживних речовин. Важливо, щоб гній не був свіжим, оскільки він може обпекти кінчики коренів і призвести до їхнього розгалуження.

Посійте насіння редиски прямо в ґрунт і полийте їх, щоб стимулювати проростання та появу сильних сходів. Проростання відбувається швидко та дуже надійно.

Під час зростання редис підтримуйте ґрунт вологим, щоб забезпечити солодкий урожай, але не переливайте, оскільки це призводить до надмірного зростання листя на шкоду зростанню коренів.

Сійте насіння редиски кожні 2–4 тижні, щоб отримувати постійний урожай смачної редиски.

Добриво редис: в ідеалі перед посівом насіння внесіть до нього компост або витриманий гній, щоб покращити ґрунт.

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