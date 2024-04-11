Обычно выращиваемый редис имеет красную кожуру с белым центром и острый пряный вкус, но есть и множество других видов, которые стоит попробовать.

В зависимости от сорта выращенный редис можно использовать в сыром виде в салатах или готовить в тушеных блюдах, чтобы придать ему ореховый, пряный вкус.

Как выращивать редис?

Если вы выращиваете редис летом, выберите солнечное место с некоторой полутенью. Жаркое солнце в течение всего дня может заставить некоторые растения редиса «зацвести» еще до того, как полностью разовьется корень.

Редис лучше всего растет на рыхлой, хорошо дренированной почве, поскольку это обеспечивает равномерное развитие корней.

Перед посевом семян редиса внесите немного компоста или выдержанного навоза, чтобы повысить уровень питательных веществ. Важно, чтобы навоз не был свежим, так как он может обжечь кончики корней и привести к их разветвлению.

Посейте семена редиса прямо в почву и полейте их, чтобы стимулировать прорастание и появление сильных всходов. Прорастание происходит быстро и очень надежно.

Во время роста редиса поддерживайте почву влажной, чтобы обеспечить сладкий урожай, но не переливайте, так как это приводит к избыточному росту листьев в ущерб росту корней.

Сейте семена редиса каждые 2–4 недели, чтобы получать постоянный урожай вкусного редиса.

Удобрение редиса: в идеале перед посевом семян внесите в него компост или выдержанный навоз, чтобы улучшить почву.

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