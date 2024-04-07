Наші телефони знають найконфіденційнішу інформацію про наше життя.

Уявіть, що ваша особиста інформація з телефону опинилася в чужих руках – такі правила роботи можуть не відповідати стандартам онлайн-безпеки та конфіденційності користувача.

Тому важливо знати, як забезпечити захист особистих даних свого телефону в Україні за умов війни.

Оскільки РФ продовжує агресію проти нашої країни – віртуальний простір, зокрема на телефонах – також стало полем битви.

Зокрема, хакерські операції та фішингові кампанії є кращою зброєю, і вони використовуються для нападу на урядові веб-сайти, порушення роботи державних служб або крадіжки конфіденційних даних.

Так, фахівці з кібербезпеки радять українцям видалити зі своїх телефонів програму NewProfilePic. Дана програма дозволяє перетворити фото на малюнки, але воно запитує ваші особисті дані.

Не варто також забувати про заборонені в Україні російські соціальні мережі, такі як ВКонтакті та "Однокласники". Ці програми у телефоні можуть активно використовувати ворожі спецслужби, оскільки у них є доступ до серверів.

Популярний додаток для обробки фото FaceApp – його розробили в РФ. Ця програма також вимагає ваші особисті дані, що не є безпечним в умовах війни.

Поштові програми для телефону такі як Mail.Ru - їх досі можуть завантажити українські користувачі, але варто пам'ятати, що ФСБ має можливість переглядати листування користувачів на їх платформах.

Це ж стосується і таких популярних програм для телефону як Касперський Secure Connection - антивірус, та браузер Yandex.

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