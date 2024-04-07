За порцію ягід залежно від ваги доведеться заплатити від 70 гривень до 1000 гривень – ціни різняться залежно від виду ягід.

У українських супермаркетах не лише зазнавли змін цінова політика на цитрусові, а й оновився асортимент, особливо щодо ягід. Магазини запропонували більший вибір ягід, проте їх ціни в середині весни залишаються високими.

Посилаючись на дані порталу Мінфін та порталу GoToShop стало відомо, скільки коштують ягоди в різних супермаркетах країни. Зазначимо, що за порцію ягід, залежно від ваги, доведеться заплатити від 70 гривень до 1000 гривень.

На 6 квітня у супермаркеті "Новус" ціна на полуницю становить 189,99 грн./кг. У порівнянні з березнем, коли вона коштувала 265 грн./кг, це на 75 грн. дешевше.

У травні 2023 року ціна полуниці в "Новусі" була навіть нижчою — 133,24 грн/кг. Очікується, що до травня ціни можуть подальшо знизитися, залежно від обсягу полуниці, що надходить на ринок від тепличних господарств.

Лохина є однією з найбільш затребуваних ягід на початку весни. У супермаркеті "Сільпо" її представлено торговими марками San Lucar та Flora. Ціни на лохину варіюються: 250 грам коштують 268,77 грн., а 125 грам — 152,10 грн. У мережі магазинів "АТБ" ціна на лохину складає лише 91,90 грн. за 125 грам.

Журавлина зі своїм яскравим кисло-солодким смаком також досить популярна. Вартість журавлини коливається від 45,99 грн за 200 грам у "Сільпо" до 83,10 грн у "Metro".

Малина, незважаючи на високу ціну у деяких магазинах, завжди залишається однією з улюблених літніх ягід. У "Novus" за 125 грам просять 259 грн., а у "Auchan" — 270,20 грн.

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