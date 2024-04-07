За порцию ягод в зависимости от веса придется заплатить от 70 гривен до 1000 гривен - цены разнятся в зависимости вида ягод.

В украинских супермаркетах не только изменились ценовая политика на цитрусовые, но и обновился ассортимент, особенно в отношении ягод. Магазины предложили больший выбор ягод, однако их цены в середине весны остаются высокими.

Ссылаясь на данные портала Минфин и портала GoToShop стало известно, сколько стоят ягоды в разных супермаркетах страны. Отметим, что за порцию ягод в зависимости от веса придется заплатить от 70 гривен до 1000 гривен.

На 6 апреля в супермаркете "Новус" цена на клубнику составляет 189,99 грн/кг. По сравнению с мартом, когда она стоила 265 грн/кг, это на 75 грн. дешевле.

В мае 2023 года цена клубники в "Новусе" была даже ниже - 133,24 грн/кг. Ожидается, что к маю цены могут снизиться, в зависимости от объема клубники, поступающей на рынок от тепличных хозяйств.

Голубика является одной из самых востребованных ягод в начале весны. В супермаркете "Сільпо" она представлена ​​торговыми марками San Lucar и Flora. Цены на голубику варьируются: 250 грамм стоят 268,77 грн., а 125 грамм – 152,10 грн. В сети магазинов "АТБ" цена на голубику составляет всего 91,90 грн. за 125 грамм.

Клюква со своим ярким кисло-сладким вкусом также достаточно популярна. Стоимость клюквы колеблется от 45,99 грн за 200 грамм у "Сільпо" до 83,10 грн у "Metro".

Малина, невзирая на высокую цену в некоторых магазинах, всегда остается одной из любимых летних ягод. У "Novus" за 125 грамм просят 259 грн., а у "Auchan" - 270,20 грн.

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