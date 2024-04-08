Аналіз рішень кількох десятків українських міст показав, що більшість із них використовують максимальну допустиму ставку податку 1,5% від мінімальної зарплати.

До кінця серпня 2024 року мешканці України мають сплатити податок на нерухомість, якщо площа їхнього житла перевищує встановлені державою норми.

Зібрані кошти від податку на нерухомість спрямовуються до місцевих бюджетів, а розмір ставки визначається на рівні місцевих рад. Водночас, Податковий кодекс України встановлює максимальну межу ставки — не більше 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен "зайвий" квадратний метр.

Вважаються "зайвими" квадратні метри понад 60 кв. м для квартир та 120 кв. м для будинків. Для власників як будинку, так і квартири сумарна площа не має перевищувати 180 кв. м.

Аналіз рішень декількох десятків українських міст показав, що більшість з них застосовують максимальну допустиму ставку податку в 1,5% від мінімальної зарплати. Податок за 2023 рік розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати станом на січень 2023 року, яка становила 6700 гривень.

Таким чином, за кожен квадратний метр, що перевищує норму, потрібно сплатити 100,5 грн. Наприклад, власникам 80-квадратних квартир необхідно сплатити податок за 20 "зайвих" квадратів, що складе 2010 грн.

Динаміка збільшення ставки податку за останні роки така:

У 2022 році (за 2021) — 1800 грн (90 грн за квадрат);

У 2023 році (за 2022) — 1950 грн (97,5 грн за квадрат);

У 2024 році (за 2023) — 2010 грн (100,5 грн за квадрат);

Прогноз на 2025 рік (за 2024) — 2130 грн (106,5 грн за квадрат).

Якщо ви володієте будинком, платити треба тільки за ту площу, що більша за 120 квадратів. Є важлива хитрість: якщо нерухомість розділена між членами родини (наприклад, 1/2 квартири належить дружині, а 1/2 – чоловікові), то ліміт застосовується для кожного окремо.

Джерело: OBOZ.UA

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