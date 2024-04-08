До кінця серпня 2024 року мешканці України мають сплатити податок на нерухомість, якщо площа їхнього житла перевищує встановлені державою норми.
Зібрані кошти від податку на нерухомість спрямовуються до місцевих бюджетів, а розмір ставки визначається на рівні місцевих рад. Водночас, Податковий кодекс України встановлює максимальну межу ставки — не більше 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен "зайвий" квадратний метр.
Вважаються "зайвими" квадратні метри понад 60 кв. м для квартир та 120 кв. м для будинків. Для власників як будинку, так і квартири сумарна площа не має перевищувати 180 кв. м.
Аналіз рішень декількох десятків українських міст показав, що більшість з них застосовують максимальну допустиму ставку податку в 1,5% від мінімальної зарплати. Податок за 2023 рік розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати станом на січень 2023 року, яка становила 6700 гривень.
Таким чином, за кожен квадратний метр, що перевищує норму, потрібно сплатити 100,5 грн. Наприклад, власникам 80-квадратних квартир необхідно сплатити податок за 20 "зайвих" квадратів, що складе 2010 грн.
Динаміка збільшення ставки податку за останні роки така:
- У 2022 році (за 2021) — 1800 грн (90 грн за квадрат);
- У 2023 році (за 2022) — 1950 грн (97,5 грн за квадрат);
- У 2024 році (за 2023) — 2010 грн (100,5 грн за квадрат);
- Прогноз на 2025 рік (за 2024) — 2130 грн (106,5 грн за квадрат).
Якщо ви володієте будинком, платити треба тільки за ту площу, що більша за 120 квадратів. Є важлива хитрість: якщо нерухомість розділена між членами родини (наприклад, 1/2 квартири належить дружині, а 1/2 – чоловікові), то ліміт застосовується для кожного окремо.
Джерело: OBOZ.UA
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