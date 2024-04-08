Анализ решений нескольких десятков украинских городов показал, что большинство из них используют максимальную допустимую ставку налога в 1,5% от минимальной зарплаты.

До конца августа 2024 г. жители Украины должны уплатить налог на недвижимость, если площадь их жилья превышает установленные государством нормы.

Собранные средства от налога на недвижимость направляются в местные бюджеты, а размер ставки определяется на уровне местных советов. В то же время, Налоговый кодекс Украины устанавливает максимальный предел ставки — не более 1,5% от минимальной заработной платы за каждый "лишний" квадратный метр.

Считаются "лишними" квадратные метры свыше 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов. Для владельцев как дома, так и квартиры суммарная площадь не должна превышать 180 кв. м.

Анализ решений нескольких десятков украинских городов показал, что большинство из них используют максимальную допустимую ставку налога в 1,5% от минимальной зарплаты. Налог за 2023 год рассчитывается исходя из минимальной заработной платы на январь 2023 года, которая составляла 6700 гривен.

Таким образом, за каждый квадратный метр, превышающий норму, нужно уплатить 100,5 грн. К примеру, владельцам 80-квадратных квартир необходимо уплатить налог за 20 "лишних" квадратов, что составит 2010 грн.

Динамика увеличения ставки налога за последние годы такова:

В 2022 году (за 2021) - 1800 грн (90 грн за квадрат);

В 2023 году (за 2022) - 1950 грн (97,5 грн за квадрат);

В 2024 году (за 2023) - 2010 грн (100,5 грн за квадрат);

Прогноз на 2025 год (за 2024 год) — 2130 грн (106,5 грн за квадрат).

Если вы владеете домом, платить нужно только за ту площадь, которая больше 120 квадратов. Есть важная хитрость: если недвижимость разделена между членами семьи (например, 1/2 квартиры принадлежит жене, а 1/2 – мужу), то лимит применяется для каждого в отдельности.

Источник: OBOZ.UA

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