Вартість Великоднього кошика не суттєво відрізняється в цьому році від попереднього, адже ціни на одні компоненти знизились, а на інші зросли.

Ціни трішки зменшаться. Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка наголошує, що з огляду на те, що Великдень припадає на останній місяць весни, пропозиція в цей період повинна сезонно зростати, щоб уникнути різкого підйому цін. Він вказує на те, що ціни на деякі інгредієнти для пасок знизилися, тоді як інші зросли.

"Найбільш помітно в ціні знизились яйця - на 18% за десяток (з 70,51 до 57,50 гривень), а також цукор - на 16% (з 34,20 до 28,60 гривень)", - зауважив експерт.

Серед цін на інші інгредієнти для пасок: борошно - 23,23 грн за кг; вершкове масло - 72 грн за 200 грам; молоко - 39 грн за пів літра; яйця - 46 грн за 8 штук; дріжджі сухі - 13 грн за 12 грам; родзинки - 39 грн за 200 грам; цукор - 8,6 грн за 300 грам; цукрова пудра - 6,5 грн за 100 грам; ванілін - 7,1 грн за пакетик. Тобто аби приготувати 3-4 паски у 2024 році доведеться витратити близько 239,34 гривні.

Також відзначається, що ціни на свинину, яка є традиційним видом м'яса під час святкування Великодня, зросли: на 4% - свинину загально, на 13% - свинячий ошийок, на 5% - лопатку, на 6% - грудинку.

Зазначається також, що ціни на яйця в холодний період року не перевищували 65 гривень за десяток, що на 22% менше, ніж торік. Наразі в середньому ціни в супермаркетах становлять 56-59 гривень за десяток.

Гопка додав, враховуючи те, що Великдень припадає на останній місяць весни, пропозиція в цей період повинна сезонно збільшуватися, щоб уникнути різкого підйому цін на тлі святкового попиту. Але відразу після свят ціни на яйця почнуть знижуватися.

Джерело: 24 Канал.

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