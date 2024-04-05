Метою законопроєкту є запровадження особливостей податкового адміністрування для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання законодавства.

У податковому комітеті Верховної Ради було прийнято законопроєкт, який передбачає припинення податкових перевірок для так званого "білого бізнесу" - підприємств з високим рівнем добровільного відповідності податковому законодавству.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев, який зауважив, що документ рекомендується прийняти у першому читанні.

Метою запропонованого законопроєкту є введення спеціальних правил податкового адміністрування для платників податків з високим рівнем добровільної відповідності податковому законодавству, особливо під час воєнного стану, як зазначено в повідомленні.

На думку народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, за цим законопроєктом податкова служба не буде проводити перевірки підприємців, які відповідають простим та прозорим критеріям, зокрема стосовно оплати податків і рівня нарахування заробітної плати.

Крім того, підприємства, які увійшли до відповідного списку, отримають можливість скорочення термінів камеральних та документальних перевірок для бюджетного відшкодування протягом 5 календарних днів. Також передбачено надання підприємствам можливості отримати інформацію про податкові ризики та консультацію з їх усунення у п'ятиденний термін за запитом платника податків.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям загрожують штрафи від 1530 гривень за популярне порушення.

Як повідомляла Politeka, за популярну звичку українцям світить штраф.

Також Politeka писала, за що українцям приготували серйозні штрафи в 25 500 гривень.