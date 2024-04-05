В налоговом комитете Верховной Рады был принят законопроект, предусматривающий прекращение налоговых проверок для так называемого "белого бизнеса" – предприятий с высоким уровнем добровольного соответствия налоговому законодательству.

Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, отметивший, что документ рекомендуется принять в первом чтении.

Целью предложенного законопроекта является введение специальных правил налогового администрирования для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соответствия налоговому законодательству, особенно во время военного положения, как указано в сообщении.

По мнению народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, по этому законопроекту налоговая служба не будет проводить проверки предпринимателей, которые отвечают простым и прозрачным критериям, в частности, по оплате налогов и уровню начисления заработной платы.

Кроме того, вошедшие в соответствующий список предприятия получат возможность сокращения сроков камеральных и документальных проверок для бюджетного возмещения в течение 5 календарных дней. Также предусмотрено предоставление предприятиям возможности получить информацию о налоговых рисках и консультации по их устранению в пятидневный срок по запросу налогоплательщика.

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