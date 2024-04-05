В Україні спостерігається поступове зниження цін на більшість популярних овочів, але вартість яблук зазнала зростання, на відміну від винограду, який подешевшав. Про ціни було повідомлено на сайті Мінфін.

Згідно з оновленими даними від порталу "Мінфін", за останній місяць ціна на яблука зросла на 1 до 3 гривень залежно від сорту, тоді як виноград зазнав зниження в ціні на 10,86 гривень.

На даний момент середня ціна за кілограм українських яблук становить 21,26 гривні, тоді як сорт Айдаред коштує близько 26,60 гривні за кілограм. Найвищі ціни на українські яблука зареєстровано в мережі Metro, а на Айдаред — у Varus. Місяць тому ці фрукти можна було купити за 20,49 і 23,96 гривні відповідно.

Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу на оптовому ринку сільськогосподарської продукції “Шувар”, пояснює, що цінова динаміка яблук залежить від багатьох факторів, включаючи сезонність, якість урожаю, логістичні витрати та взаємодію на імпортно-експортному рівні. Вона зазначає, що при сприятливих погодних умовах для вирощування яблук можна очікувати зниження цін через збільшення пропозиції на ринку.

Вартість винограду на початку квітня коливається в діапазоні від 249,48 до 269 гривень за кілограм, при цьому найвища ціна на цей фрукт виявлена в Novus. За період з березня по квітень середня ціна на виноград впала з 267,02 до 256,16 гривні за кілограм, що свідчить про зниження на 10,86 гривні.

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