В Украине наблюдается постепенное снижение цен на большинство популярных овощей, но стоимость яблок испытала рост, в отличие от подешевевшего винограда. О ценах было доложено на сайте Минфин.

Согласно обновленным данным от портала "Минфин", за последний месяц цена на яблоки выросла на 1 до 3 гривен в зависимости от сорта, тогда как виноград испытал снижение в цене на 10,86 гривен.

В настоящее время средняя цена за килограмм украинских яблок составляет 21,26 гривны, тогда как сорт Айдаред стоит около 26,60 гривны за килограмм. Самые высокие цены на украинские яблоки зарегистрированы в сети Metro, а на Айдаред – в Varus. Месяц назад эти фрукты можно было купить за 20,49 и 23,96 грн соответственно.

Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции Шувар, объясняет, что ценовая динамика яблок зависит от многих факторов, включая сезонность, качество урожая, логистические затраты и взаимодействие на импортно-экспортном уровне. Она отмечает, что при благоприятных погодных условиях для выращивания яблок можно ожидать понижения цен из-за увеличения предложения на рынке.

Стоимость винограда в начале апреля колеблется в диапазоне от 249,48 до 269 гривен за килограмм, при этом самая высокая цена на этот фрукт обнаружена в Novus. За период с марта по апрель средняя цена на виноград снизилась с 267,02 до 256,16 гривны за килограмм, что свидетельствует о снижении на 10,86 гривны.

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