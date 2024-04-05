Україні вдалося стабілізувати ситуацію на валютному ринку, що дало можливість припинити фіксацію курсу гривні до долара. Проте, заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук повідомив, що країна поки не готова до переходу до другого етапу лібералізації валютного ринку, оскільки необхідні умови для цього ще формуються.

Ніколайчук підкреслив, що зняття обмежень та зниження облікової ставки за останні 9 місяців сприяли відновленню економіки, незважаючи на російське вторгнення та терористичні акти. Він також відзначив, що українська фінансова система продовжує працювати безперебійно, допомагаючи економіці зазнати відновлення у 2023 році.

НБУ перейшов до зниження облікової ставки та ввів режим керованої гнучкості курсу, а також пом'якшує валютні обмеження.

Проте необхідні умови для переходу системи до другого етапу лібералізації ринку, за його словами, лише формуються. Тому система ще не готова до переходу до нього.

"Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується. Як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада", – сказав Ніколайчук.

Раніше ж Ніколайчук наголошував, що НБУ не повертатиме до фіксованого курсу долара, пояснюючи, що від цієї практики відійшли свідомо, коли були створені належні передумови для цього.

За його словами, сам режим гнучкості курсу дозволяє банку забезпечувати досягнення ряду важливих завдань, включаючи збереження привабливості гривневих інструментів, таких як депозити та облігації внутрішніх державних позик (ОВДП).

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