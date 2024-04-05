В целом смягчение ограничений и ощутимое снижение учетной ставки за последние 9 месяцев поддерживают восстановление экономики.

Украине удалось стабилизировать ситуацию на валютном рынке, что позволило прекратить фиксацию курса гривны к доллару. Однако заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук сообщил , что страна пока не готова к переходу ко второму этапу либерализации валютного рынка, поскольку необходимые условия для этого еще формируются.

Николайчук подчеркнул, что снятие ограничений и снижение учетной ставки за последние 9 месяцев способствовало восстановлению экономики, несмотря на российское вторжение и террористические акты. Он также отметил, что украинская финансовая система продолжает работать бесперебойно, помогая экономике испытать восстановление в 2023 году.

НБУ перешел к снижению учетной ставки и ввел режим управляемой гибкости курса, а также смягчает валютные ограничения.

Однако необходимые условия для перехода системы ко второму этапу либерализации рынка, по его словам, только формируются. Потому система еще не готова к переходу к нему.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Ранее же Николайчук отмечал, что НБУ не будет возвращать к фиксированному курсу доллара, объясняя, что от этой практики отошли сознательно, когда были созданы надлежащие предпосылки для этого.

По его словам, сам режим гибкости курса позволяет банку обеспечивать достижение ряда важных задач, включая сохранение привлекательности гривневых инструментов, таких как депозиты и облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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