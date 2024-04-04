Буряк – культура прохолодного сезону, яка добре росте у сонячних місцях на різних ґрунтах.

У більшості регіонів є два вікна часу, коли можна вирощувати буряк – навесні та знову восени.

Що стосується ярих буряків, ви можете сіяти насіння, як тільки ґрунт прогріється після зими, за пару тижнів до останніх заморозків, і ви можете садити більше буряків кожні кілька тижнів для постійного збирання врожаю.

В ідеалі буряк слід садити приблизно за п'ять тижнів до середньої дати перших заморозків у вашому регіоні. Будь-коли менше ніж за місяць до перших заморозків може виявитися занадто мало вікна.

Бурякам потрібне повне сонячне світло, щоб повністю розкрити свій потенціал, тому виберіть саме сонячне місце, яке тільки можете.

Постарайтеся вибрати місце, на якому світить сонце щонайменше шість годин.

Буряк воліє рости на повному сонці, тобто в більшості днів під прямим сонячним промінням не менше шести годин. Однак вони можуть переносити легку тінь.

Найкраще для буряків підійде легкий, багатий, добре дренований грунт із слабокислим або нейтральним pH.

Камені, глина, бур'яни та інше, що може завадити розвитку коренів буряків, слід видалити.

Ви можете забезпечити добрива для буряків, використовуючи компост.

Мульчування допоможе запобігти пересиханню та перегріву ґрунту.

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