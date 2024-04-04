Свекла - культура прохладного сезона, которая хорошо растет в солнечных местах на различных почвах.

В большинстве регионов есть два окна времени, когда можно выращивать свеклу - весной и снова осенью.

Что касается яровой свеклы, вы можете сеять семена, как только почва прогреется после зимы, за пару недель до последних заморозков, и вы можете сажать больше свеклы каждые несколько недель для постоянного сбора урожая.

В идеале свеклу следует сажать примерно за пять недель до средней даты первых заморозков в вашем регионе. В любое время менее чем за месяц до первых заморозков может оказаться слишком мало окна.

Свекле нужен полный солнечный свет, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, поэтому выберите самое солнечное место, какое только можете.

Постарайтесь выбрать место, на котором светит солнце не менее шести часов.

Свекла предпочитает расти на полном солнце, то есть в большинстве дней под прямыми солнечными лучами не менее шести часов. Однако они могут переносить легкую тень.

Лучше всего для свеклы подойдет легкая, богатая, хорошо дренированная почва со слабокислым или нейтральным pH.

Камни, глина, сорняки и все остальное, что может помешать развитию корней свеклы, следует удалить.

Вы можете обеспечить удобрение для свеклы, используя компост.

Мульчирование поможет предотвратить пересыхание и перегрева почвы.

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