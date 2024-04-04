Мінекономіки оприлюднило список із 184 моделей автомобілів, які підпадають під цей податок.

Податки на авто доведеться заплатити вже у 2024 році. У 2024 році в Україні власники автомобілів, які мають вік до 5 років та вартість від 375 мінімальних заробітних плат, зобов'язані сплатити транспортний податок у розмірі 25 тис. грн.

Мінекономіки оприлюднило список з 184 моделей авто, які підпадають під цей податок, зі списку виключили автомобілі марки Ferrari.

Їх стало на 41 менше, ніж торік. У списку згадуються такі марки як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Транспортний податок встановлюється з урахуванням ціни автомобіля та років його використання. Під оподаткування потрапляють автомобілі, вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат.

Журналісти зазначають, що ці автомобілі є найдорожчими на українському ринку. Фізичні особи, які володіють відповідними авто, повинні надіслати податкові повідомлення-рішення до 1 липня та сплатити податок протягом 60 днів після отримання рішення.

"Вони найдорожчі на українському авторинку, за даними сайту auto.ria. Дві SF90 2022-го року нині продаються за 650 тис дол і 800 тис дол - дорожча була частиною колекції 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка", - йдеться у розслідуванні журналістів.

До першого липня власникам відповідних автомобілів буде надіслано податкові повідомлення про необхідність сплати транспортного податку у розмірі 25 000 грн. Після отримання цього повідомлення у власників буде 60 днів на те, щоб внести зазначену суму.

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